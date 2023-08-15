Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1891

Отец: Василий Иванов

Мать: Митрадора

Смерть
Неизвестно