Козлов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) ?

Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена

Рождение ребёнка
?.08.1918

Сын: Козлов Николай

Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Геннадий

Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Валентин

Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Виталий

Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена

Смерть
Неизвестно

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