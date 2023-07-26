Козлов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) ?
Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена
Рождение ребёнка
?.08.1918
Сын: Козлов Николай
Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Геннадий
Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Валентин
Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Виталий
Мать ребёнка: Козлова (Козлова) Елена
Смерть
Неизвестно