Козлова (Козлова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиДо 1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) ?
Отец ребёнка: Козлов Леонтий
Рождение ребёнка
?.08.1918
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: Козлов Леонтий
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Геннадий
Отец ребёнка: Козлов Леонтий
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Валентин
Отец ребёнка: Козлов Леонтий
Рождение ребёнка
После 1918
Сын: Козлов Виталий
Отец ребёнка: Козлов Леонтий
Смерть
До 1996