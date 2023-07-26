Козлова (Козлова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

До 1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) ?

Отец ребёнка: Козлов Леонтий

Рождение ребёнка
?.08.1918

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Леонтий

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Геннадий

Отец ребёнка: Козлов Леонтий

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Валентин

Отец ребёнка: Козлов Леонтий

Рождение ребёнка
После 1918

Сын: Козлов Виталий

Отец ребёнка: Козлов Леонтий

Смерть
До 1996

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