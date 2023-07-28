Шадрина (Васильева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Васильева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.

Сын: Шадрин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Шадрин Ефим

Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.

Сын: Шадрин Павел Ефимович

Отец ребёнка: Шадрин Ефим

Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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