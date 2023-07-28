Шадрина (Васильева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Шадрин Ефим
Большой Телек, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.
Отец ребёнка: Шадрин Ефим
Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно