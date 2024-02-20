Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //
Мать: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1800
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андросов / Андрусов / Никита Павлович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно