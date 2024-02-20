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Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //

Мать: ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1778

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андросов / Андрусов / Никита Павлович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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