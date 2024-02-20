Андросов / Андрусов / Антон Павлович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1802
Сын: Андросов / Андрусов / Сергей Антонович
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно