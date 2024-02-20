Андросов / Андрусов / Антон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Антон Павлович

Андросов / Андрусов / Антон Павлович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Мать: Андросова / Андрусова / ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андросов / Андрусов / Сергей Антонович

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close