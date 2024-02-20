Андросов / Андрусов / Леонтий Андрусов //
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Андросов / Андрусов / ?
Мать: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1750
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1751
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
1754
Сын: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно