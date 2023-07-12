(Ручкина) Устинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Агапия Павловна
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно