(Ручкина) Устинья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ручкина) Устинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Агапия Павловна

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев (андронов) Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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