Приятелев (Андронов) Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1869
Отец: Приятелев Алексей Васильевич
Мать: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Агапия Павловна
Мать ребёнка: Устинья Осиповна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Устинья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Осиповна
Смерть
Неизвестно