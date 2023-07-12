Приятелев (Андронов) Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев (Андронов) Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1869

Отец: Приятелев Алексей Васильевич

Мать: Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Агапия Павловна

Мать ребёнка: Устинья Осиповна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Устинья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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