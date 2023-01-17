Устинья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Павлов Федор Архипов

Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ксения Архипова

Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Павлов Борис Архипов

Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Архип Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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