Устинья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Павлов Федор Архипов
Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ксения Архипова
Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павлов Борис Архипов
Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Павлов Архип Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно