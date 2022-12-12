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Павлов Федор Архипов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

18.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Павлов Архип Кондратьев

Мать: Устинья Исаева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.02.1843

Жена: Ксения Сергеева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павлов Илья Федоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Павлов Петр Федоров

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.12.1860
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