Павлов Федор Архипов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти18.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Павлов Архип Кондратьев
Мать: Устинья Исаева
Бракосочетание
10.02.1843
Жена: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павлов Илья Федоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Павлов Петр Федоров
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Смерть
18.12.1860