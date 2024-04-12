Негруб Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негруб Лидия Николаевна

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

02.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Николай

Мать: Негруб Мария Карповна

Рождение ребёнка
25.05.1968

Дочь: Коротич Аурика Семёновна

Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович

Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Кадица Роман Семёнович

Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович

Рождение ребёнка
03.10.1977

Сын: Кадица Александр Семёнович

Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович

Рождение ребёнка
28.08.1982

Сын: Кадица Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович

Рождение ребёнка
25.06.1984

Сын: Кадица Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович

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