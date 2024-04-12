Негруб Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942
Отец: Николай
Мать: Негруб Мария Карповна
Рождение ребёнка
25.05.1968
Дочь: Коротич Аурика Семёновна
Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1972
Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1977
Сын: Кадица Александр Семёнович
Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович
Рождение ребёнка
28.08.1982
Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович
Рождение ребёнка
25.06.1984
Отец ребёнка: Кадица Семён Александрович