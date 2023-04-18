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Кадица Сергей Семёнович
Кадица Сергей Семёнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кадица Семён Александрович
1949 г.р.
Мать
Кадица Лидия Николаевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кадица Семён Александрович
Мать:
Кадица Лидия Николаевна
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