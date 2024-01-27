Лоскутов Яков Степанович
Место рожденияСелим, Турция
Дата рождения1914
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Лоскутов Loskutoff Степан Stepan Stephan Трофимович Trofim Merkell
Селим, Турция
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна
Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
1954
Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1996
Юца, Пятигорск, Россия