Лоскутов Яков Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Яков Степанович

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Место рождения

Селим, Турция

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лоскутов Loskutoff Степан Stepan Stephan Трофимович Trofim Merkell

Мать: Лоскутова Дуня Dunia Минаевна Menai

Селим, Турция
Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Просковья Михайловна

Смерть
1996
Юца, Пятигорск, Россия
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