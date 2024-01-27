Лоскутова (Семенищева) Просковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1923
Дата смерти08.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович
Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
1954
Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.03.1993