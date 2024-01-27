Лоскутова (Семенищева) Просковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Семенищева) Просковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1923

Дата смерти

08.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Лоскутов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Тбилиси
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Яков Степанович

Смерть
08.03.1993
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