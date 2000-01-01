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(Whitelaw) Jean

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Место рождения

Dykehead old Monkland

Дата рождения

28.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1850

Отец: Whitelaw Robert

Мать: Whitelaw Elizabeth

Dykehead old Monkland
Крещение
07.07.1850
Бракосочетание
14.03.1868

Муж: Reavell Thomas Francis

St Martin in the Fields, Middlesex, Connecticut, USA
Рождение ребёнка
22.02.1873

Дочь: Jane Joanne

Отец ребёнка: Reavell Thomas Francis

Morden, Cambridgeshire, England
Смерть
Неизвестно
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