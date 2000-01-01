(Whitelaw) Jean
Место рожденияDykehead old Monkland
Дата рождения28.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1850
Отец: Whitelaw Robert
Мать: Whitelaw Elizabeth
Dykehead old Monkland
Крещение
07.07.1850
Бракосочетание
14.03.1868
St Martin in the Fields, Middlesex, Connecticut, USA
Рождение ребёнка
22.02.1873
Дочь: Jane Joanne
Отец ребёнка: Reavell Thomas Francis
Morden, Cambridgeshire, England
Смерть
Неизвестно