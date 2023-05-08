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Кабаков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Нелли Николаевна

Рождение ребёнка
12.04.1979

Сын: Захаров Антон Александрович

Мать ребёнка: Захарова Нелли Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1981

Сын: Кабаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Захарова Нелли Николаевна

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