Кабаков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1979
Сын: Захаров Антон Александрович
Мать ребёнка: Захарова Нелли Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1981
Сын: Кабаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Захарова Нелли Николаевна