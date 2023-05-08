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Захарова Нелли Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1948

Отец: Захаров Николай Дмитриевич

Мать: Захарова-Селивёрстова Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1979

Сын: Захаров Антон Александрович

Отец ребёнка: Кабаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1981

Сын: Кабаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кабаков Александр Петрович

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