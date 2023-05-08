Захарова Нелли Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1979
Сын: Захаров Антон Александрович
Отец ребёнка: Кабаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1981
Сын: Кабаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кабаков Александр Петрович