Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна

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Место рождения

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния

Дата рождения

29.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896

Отец: Зайцев Артемий Ильич

Мать: Зайцева Мавра Тимофеевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
23.01.1915

Муж: Горохов Евгений Артемьевич

с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Горохов Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич

д.Костино, Шарьинский район
Рождение ребёнка
1918

Сын: Горохов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич

Костромская обл., Шарьинский р-н, Коречинский с/с, д. Костино
Смерть
Неизвестно
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