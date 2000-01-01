Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна
Место рожденияд.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Дата рождения29.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896
Отец: Зайцев Артемий Ильич
Мать: Зайцева Мавра Тимофеевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Бракосочетание
23.01.1915
с.Николо-Шанга, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
21.05.1916
Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич
д.Костино, Шарьинский район
Рождение ребёнка
1918
Сын: Горохов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич
Костромская обл., Шарьинский р-н, Коречинский с/с, д. Костино
Смерть
Неизвестно