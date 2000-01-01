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Зайцев Артемий Ильич

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Место рождения

д.Костино, Шарьинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

д.Костино, Шарьинский район
Рождение ребёнка
29.03.1896

Дочь: Горохова Лидия Артемьевна

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Тимофеевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Клавдия Артемьевна

Мать ребёнка: Зайцева Мавра Тимофеевна

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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