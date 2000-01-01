Зайцев Артемий Ильич
Место рожденияд.Костино, Шарьинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
д.Костино, Шарьинский район
Рождение ребёнка
29.03.1896
Дочь: Горохова Лидия Артемьевна
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Тимофеевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Клавдия Артемьевна
Мать ребёнка: Зайцева Мавра Тимофеевна
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно