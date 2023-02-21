Зайцева Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мавра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1896

Дочь: Горохова Лидия Артемьевна

Отец ребёнка: Зайцев Артемий Ильич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1899

Дочь: Клавдия Артемьевна

Отец ребёнка: Зайцев Артемий Ильич

д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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