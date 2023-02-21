Зайцева Мавра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1896
Дочь: Горохова Лидия Артемьевна
Отец ребёнка: Зайцев Артемий Ильич
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1899
Дочь: Клавдия Артемьевна
Отец ребёнка: Зайцев Артемий Ильич
д.Костино, Николо-шангский волости, Ветлужского уезда, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно