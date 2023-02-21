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Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1851

Дата смерти

17.02.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873

Сын: Чуйко Даниил Калеников

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874

Сын: Чуйко Петр Калеников

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Дочь: Шевченко Мария Каленикова

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1879 ст.

Сын: Чуйко Дмитрий Калеников

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.

Дочь: Агафия Каленикова

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Халимоново, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1885

Сын: Чуйко Моисей Калеников

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Халимоново, Чернігівська область
Место жительства
20.03.1886
пароход Царь
Рождение ребёнка
21.04.1888

Дочь: Репа Александра Каленикова

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Халимоново, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Скопенок Марина Каленикова

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.

Дочь: Улита Каленикова

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Митрофан Калеников

Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев

Смерть
17.02.1906 ст.
Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
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