Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1851
Дата смерти17.02.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
Между 1873 и 1874
Сын: Чуйко Петр Калеников
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.
Дочь: Шевченко Мария Каленикова
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
21.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
05.02.1883 ст.
Дочь: Агафия Каленикова
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
28.08.1885
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Место жительства
20.03.1886
пароход Царь
Рождение ребёнка
21.04.1888
Дочь: Репа Александра Каленикова
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Скопенок Марина Каленикова
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.
Дочь: Улита Каленикова
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуйко Каленик Андреев
Смерть
17.02.1906 ст.