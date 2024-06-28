Чурсинов Александр Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чурсинов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурсинова (Храмцова) Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
05.07.1960

Дочь: (Чурсинова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Чурсинова (Храмцова) Елизавета Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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