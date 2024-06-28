(Чурсинова) Елена Александровна 05.07.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Чурсинова) Елена Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1960

Отец: Чурсинов Александр Петрович

Мать: Чурсинова (Храмцова) Елизавета Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Вячеслав возможно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Иван

Отец ребёнка: Болотов Вячеслав возможно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болотова) Марья

Отец ребёнка: Болотов Вячеслав возможно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий

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