(Чурсинова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Иван
Отец ребёнка: Болотов Вячеслав возможно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Болотова) Марья
Отец ребёнка: Болотов Вячеслав возможно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Неизвестно Дмитрий