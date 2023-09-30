Либик (Рыбакова) Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либик (Рыбакова) Наталья Лаврентьевна

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Мать: Рыбакова Мария Савельевна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Муж: Либик Яков Тимофеевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.

Дочь: Либик Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.

Дочь: Либик Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1911 ст.

Сын: Либик Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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