Либик (Рыбакова) Наталья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.
Дочь: Либик Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.01.1907 ст.
Дочь: Либик Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Либик Яков Тимофеевич
Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно