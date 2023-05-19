Рыбакова Мария Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.
Дочь: Гавриленко Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Рождение ребёнка
03.03.1885 ст.
Дочь: Кушляева Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.
Дочь: Рыбакова Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Рождение ребёнка
14.09.1889 ст.
Сын: Рыбаков Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.
Сын: Рыбаков Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно