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Рыбакова Мария Савельевна

Место рождения

Жолобно, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Жолобно, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.

Дочь: Гавриленко Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1885 ст.

Дочь: Кушляева Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Дочь: Рыбакова Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1889 ст.

Сын: Рыбаков Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.

Сын: Рыбаков Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Лаврентий Ануфриевич

Смерть
Неизвестно