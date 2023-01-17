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Кружков Логин Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Крушков Андрей Федоров

Мать: Прасковья Понкратова

Рождение ребёнка
05.12.1833

Дочь: Варвара Логинова

Мать ребёнка: Феврония Власова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1840

Сын: Кружков Федор Логинов

Мать ребёнка: Ульяна ?

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1843
В рекрутах
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Власова

Смерть
Неизвестно
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