Кружков Логин Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Крушков Андрей Федоров
Мать: Прасковья Понкратова
Рождение ребёнка
05.12.1833
Дочь: Варвара Логинова
Мать ребёнка: Феврония Власова
Рождение ребёнка
09.02.1840
Мать ребёнка: Ульяна ?
Военная служба
1843
В рекрутах
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Власова
Смерть
Неизвестно