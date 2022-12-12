Прасковья Понкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Понкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Крушков Филипп Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кружков Логин Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
08.04.1818

Сын: Крушков Николай Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Крушков Архип Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Рождение ребёнка
24.06.1823

Сын: Крушков Павел Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Крушков Тихон Андреев

Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров

Смерть
Неизвестно
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