Прасковья Понкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрена Андреева
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
08.04.1818
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
24.06.1823
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Крушков Андрей Федоров
Смерть
Неизвестно