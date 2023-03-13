Баканова (Назарова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Назаровъ Николай
Бракосочетание
23.01.1904
Муж: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
13.04.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
03.11.1907
Дочь: Баканова Стефанида
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
05.10.1911
Сын: Бакановъ Александръ
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ
Рождение ребёнка
28.09.1916
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Петръ