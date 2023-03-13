Баканова (Назарова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Назарова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Назаровъ Николай

Мать: Назарова Агриппина Дмитриева

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: Баканова Стефанида

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Бакановъ Александръ

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1916

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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