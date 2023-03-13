Назарова Агриппина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Баканова Елизавета
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сухова Нина
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
12.01.1897
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
22.09.1898
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
22.09.1898
Сын: Назаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Назарова Клавдия
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Рождение ребёнка
19.12.1905
Сын: Назаровъ Игнатий
Отец ребёнка: Назаровъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Николай