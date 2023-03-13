Назарова Агриппина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Агриппина Дмитриева

Назарова Агриппина Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Баканова Елизавета

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сухова Нина

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1897

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1898

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1898

Сын: Назаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Назарова Клавдия

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Назаровъ Игнатий

Отец ребёнка: Назаровъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close