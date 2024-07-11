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Болтышёв Василий Яковлевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Болтышёв Яков Трофимович

Мать: Болтышёва Елена Афанасьевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1929

Жена: Болтышёва Вера

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.11.1930

Дочь: Белобородова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Болтышёва Вера

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.12.1933

Дочь: Гурина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Болтышёва Вера

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1934

Жена: Болтышёва Анастасия Петровна

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Болтышёва Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Болтышёва Анастасия Петровна

Рязановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.06.1942

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