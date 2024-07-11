Болтышёв Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
1929
Жена: Болтышёва Вера
Рождение ребёнка
09.11.1930
Дочь: Белобородова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Болтышёва Вера
Рождение ребёнка
19.12.1933
Дочь: Гурина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Болтышёва Вера
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Болтышёва Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Болтышёва Анастасия Петровна
Смерть
?.06.1942