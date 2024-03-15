Касимова Агрипина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Агрипина Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1903 ст.

Дочь: Ефросинья Ермолаева

Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.

Дочь: Анастасия Ермолаева

Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Дочь: Акилина Ермолаева

Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Ермолай Яковлев

Смерть
Неизвестно
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