Касимова Агрипина Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1903 ст.
Дочь: Ефросинья Ермолаева
Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
11.04.1905 ст.
Дочь: Анастасия Ермолаева
Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев
Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.
Дочь: Акилина Ермолаева
Отец ребёнка: Касымов Ермолай Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно