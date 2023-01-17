Самарянова (Наградова) Екатерина Парфениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарянова (Наградова) Екатерина Парфениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наградов Парфений Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Самарянов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Самарянов Василий Михайлович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Самарянов Василий Михайлович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарянов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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