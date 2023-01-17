Самарянова (Наградова) Екатерина Парфениевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наградов Парфений Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1881
Сын: Самарянов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Самарянов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Самарянов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно