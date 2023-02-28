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Самарянов Василий Михайлович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.07.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1856

Отец: Самарянов Михаил Алексеевич

Мать: Самарянова Матрона Евграфовна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Самарянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Самарянова Екатерина Парфениевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Самарянова Екатерина Парфениевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарянова Екатерина Парфениевна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно
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