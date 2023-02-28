Самарянов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1856
Рождение ребёнка
07.06.1881
Сын: Самарянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Самарянова Екатерина Парфениевна
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Самарянова Екатерина Парфениевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно