Виноградова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1921
Дочь: Косенко Анна Савельевна
Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1935
Дочь: Качанова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Савельевна
Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Савельевич
Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Савельевич
Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич
Смерть
1942