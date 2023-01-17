Виноградова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова Марфа

Виноградова Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1921

Дочь: Косенко Анна Савельевна

Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.06.1935

Дочь: Качанова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Савельевна

Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Савельевич

Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Савва Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Савельевич

Отец ребёнка: Виноградов Савва Яковлевич

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close