Виноградов Савва Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1921
Дочь: Косенко Анна Савельевна
Мать ребёнка: Виноградова Марфа
Рождение ребёнка
18.06.1935
Дочь: Качанова Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Виноградова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Савельевич
Мать ребёнка: Виноградова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Савельевна
Мать ребёнка: Виноградова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виноградова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Иван Савельевич
Мать ребёнка: Виноградова Марфа
Смерть
Неизвестно