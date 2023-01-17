Виноградов Савва Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Савва Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1921

Дочь: Косенко Анна Савельевна

Мать ребёнка: Виноградова Марфа

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.06.1935

Дочь: Качанова Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Виноградова Марфа

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Савельевич

Мать ребёнка: Виноградова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Савельевна

Мать ребёнка: Виноградова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Савельевич

Мать ребёнка: Виноградова Марфа

Смерть
Неизвестно
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