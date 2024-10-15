Тимофеев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Здобнов Сдобнов Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тимофеев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Серягина Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гаврила
Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна
Смерть
Неизвестно