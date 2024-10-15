Тимофеев Яков Михайлович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Яков Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Здобнов Сдобнов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Тимофеев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Серягина Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гаврила

Мать ребёнка: Тимофеева (Денисова) Татьяна Денисовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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