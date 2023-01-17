Солодухин-Родионов Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Солодухина-Родионова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Солодухина-Родионова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно