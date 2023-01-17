Солодухин-Родионов Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодухин-Родионов Василий Гаврилович

Солодухин-Родионов Василий Гаврилович

avatar

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Солодухин-Родионов Гавриил Петрович

Мать: Солодухина-Родионова Федосья Афанасьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Солодухина-Родионова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Солодухина-Родионова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодухина-Родионова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close