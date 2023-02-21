Солодухина-Родионова Федосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодухина-Родионова Федосья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Гавриил Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Гавриил Петрович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1785
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