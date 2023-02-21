Солодухина-Родионова Федосья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Солодухин-Родионов Савва Гаврилович
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Гавриил Петрович
Смерть
1785