Солодухина-Родионова (Толкачева) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодухина-Родионова (Толкачева) Гликерия Ивановна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Толкачев Иван Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Солодухина-Родионова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Солодухина-Родионова Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович

Смерть
1790
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