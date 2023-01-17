Солодухина-Родионова (Толкачева) Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Толкачев Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Солодухина-Родионова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Солодухина-Родионова Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Солодухин-Родионов Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790