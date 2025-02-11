Григорий Иванов
мужской, родился 1796, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Ивановна Из Пичаура1732 г.р.
ОтецИван Нуйка / Иван1735 г.р.
Дети
Нуйкин Фрол Григорьев1820 г.р.
Яков Григорьев1824 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Иван Нуйка / Иван
Мать: Анна Ивановна Из Пичаура
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Наум Григорьев
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нуйкин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Марья Петрова
Место жительства
1850
Смерть
1854
Место жительства
1858