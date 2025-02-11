Григорий Иванов 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1796, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Ивановна Из Пичаура1732 г.р.
Отец
Иван Нуйка / Иван1735 г.р.
Дети
Нуйкин Фрол Григорьев1820 г.р.
Яков Григорьев1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван Нуйка / Иван

Мать: Анна Ивановна Из Пичаура

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Нуйкин Фрол Григорьев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Наум Григорьев

Мать ребёнка: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Нуйкин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
1854
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

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