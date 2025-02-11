Яков Григорьев
мужской, родился 1824, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГригорий Иванов1796 г.р.
МатьМарья Петрова1796 г.р.
Супруги
Татьяна Матвеева1825 г.р.
Дети
Афимья Яковлева1854 г.р.
Екатерина Яковлева1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Григорий Иванов
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матвеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Афимья Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно