Яков Григорьев 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Григорий Иванов1796 г.р.
Мать
Марья Петрова1796 г.р.
Супруги
Татьяна Матвеева1825 г.р.
Дети
Афимья Яковлева1854 г.р.
Екатерина Яковлева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Григорий Иванов

Мать: Марья Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матвеева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Афимья Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.