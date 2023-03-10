Гусин (Ситников) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусин (Ситников) Марина Николаевна

Место рождения

Самарская губ., Бугурусланский у., Пономарёвская вол., Россия

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская дочь, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
15.01.1901

Муж: Гусин Илья Иванович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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