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Гусин Илья Иванович

Место рождения

Самарская губ., Бузулукский у., Марковская вол., с.Марковка, Россия

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Гусин (Ситников) Марина Николаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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