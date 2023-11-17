Сафонова (Шимячкова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Шимячкова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1821

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1821

Отец: Шимячков Михаил Никитович

Мать: Игнатова Ксения

Рождение ребёнка
30.09.1842

Сын: Сафонов Иван Ильич

Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сафонова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сафонов Иван Ильич

Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Илья Евстигнеевич

Смерть
После 1842
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