Сафонова (Шимячкова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1821
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1821
Отец: Шимячков Михаил Никитович
Мать: Игнатова Ксения
Рождение ребёнка
30.09.1842
Сын: Сафонов Иван Ильич
Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сафонова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сафонов Иван Ильич
Отец ребёнка: Сафонов Илья Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1842