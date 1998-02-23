Гудков Алексей Анатольевич
Место рожденияРаменское
Дата рождения20.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1973
Отец: Гудков Анатолий Федорович
Мать: Гудкова Ирина Борисовна
Раменское
Бракосочетание
03.05.1997
Раменское
Рождение ребёнка
23.02.1998
Мать ребёнка: Гудкова Ирина Анатольевна
Раменское
Рождение ребёнка
29.10.2003
Дочь: Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Гудкова Ирина Анатольевна
Раменское
Место жительства
Неизвестно