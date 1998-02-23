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Гудков Алексей Анатольевич

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Место рождения

Раменское

Дата рождения

20.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1973

Отец: Гудков Анатолий Федорович

Мать: Гудкова Ирина Борисовна

Раменское
Бракосочетание
03.05.1997

Жена: Гудкова Ирина Анатольевна

Раменское
Рождение ребёнка
23.02.1998

Сын: Гудков Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Гудкова Ирина Анатольевна

Раменское
Рождение ребёнка
29.10.2003

Дочь: Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Гудкова Ирина Анатольевна

Раменское
Место жительства
Неизвестно
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