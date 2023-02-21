Гудкова (Лернер) Ирина Борисовна
Место рожденияАстрахань
Дата рождения13.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938
Отец: Лернер Борис Маркович
Астрахань
Бракосочетание
06.12.1960
Рождение ребёнка
15.05.1963
Сын: Гудков Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Гудков Анатолий Федорович
Кирсанов
Рождение ребёнка
20.02.1973
Сын: Гудков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Гудков Анатолий Федорович
Раменское