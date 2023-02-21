Гудкова (Лернер) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Лернер) Ирина Борисовна

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Место рождения

Астрахань

Дата рождения

13.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1938

Отец: Лернер Борис Маркович

Мать: Конокотина Елена Леонидовна

Астрахань
Бракосочетание
06.12.1960

Муж: Гудков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1963

Сын: Гудков Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Гудков Анатолий Федорович

Кирсанов
Рождение ребёнка
20.02.1973

Сын: Гудков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Гудков Анатолий Федорович

Раменское
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