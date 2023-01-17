Резанова Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова Матрона Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резанов Иван Логинович

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанов Иван Логинович

Смерть
Неизвестно
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