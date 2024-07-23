Ильющенко Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Ильющенко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илющенко Филипп яковлевич
Мать ребёнка: Паллада Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паллада Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Журавлиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край