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Ильющенко Яков Михайлович

Место рождения

Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Ильющенко Михаил

Мать: не указана

Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илющенко Филипп яковлевич

Мать ребёнка: Паллада Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илющенко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Паллада Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Илющенко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Журавлиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

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