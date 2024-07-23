Ильющенко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильющенко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ильющенко Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ильющенко Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

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Мать ребёнка: не указана

Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ильющенко Илющенко Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область
Могилевская губерния Чериковский уезд Студенецкая волость дер Гибалы
Смерть
Неизвестно
Красная Слобода, Костюковичский район, Могилёвская область

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