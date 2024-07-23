Ильющенко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Ильющенко Яков Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ильющенко Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ильющенко Илющенко Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Могилевская губерния Чериковский уезд Студенецкая волость дер Гибалы
Смерть
Неизвестно